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Assange destekçileri mahkeme önünde! Özgür mü kalacak, iade mi edilecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 17:48
Amerika Birleşik Devletleri’ne iadesine karar verilen Julian Assange'ın itiraz davası sürüyor. Mahkeme dışında toplanan Assange destekçileri özgürlüğünü istiyor. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Assange destekçilerine mikrofon uzattı fikirlerini aldı.
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