Aşkı için prenseslikten vazgeçen Mako Japonya’dan ayrıldı

Japonya imparatorluk gelenekleri gereğince sıradan bir vatandaşla evlenerek unvanlarından vazgeçen eski Japonya Prensesi Mako ülkesinden ayrıldı. Üniversiteden sınıf arkadaşı olan eşi Kei Komuro ile beraber sabah saatlerinde Tokyo yakınlarındaki Haneda Uluslararası Havaalanına giden Mako, meydanın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sıkı güvenlik önlemleri altında uçuş işlemlerini yapan çift, saat 10.40'ta Japonya'dan ayrıldı.



APARTMAN DAİRESİNDE YAŞAYACAKLAR

An itibariyle bir hukuk bürosunda çalışan Komuro'nun Şubat ayında yapılacak New York Barosu Avukatlık Sınavına hazırlanacağı öğrenilirken, çiftin bu süre zarfında New York'ta bir apartman dairesinde yaşayacağı belirtildi.

Komuro'nun adı, sonuçları geçen ay açıklanan önceki baro sınavının kazananlar listesinde yer almamıştı.

DAMAT EVLENECEK PARAYI BULAMAMIŞTI

Üniversiteden sınıf arkadaşı Kei Komuro ile nişanlanmasıyla gündeme gelen Prenses Mako'nun 2018 Mart ayında yapılması beklenen resmi nişan töreni ve ardından gerçekleşmesi beklenen evliliği ertelenmiş, gerekçe olarak ise Komuro'nun annesinin oğlunun üniversite masrafları için eski nişanlısından aldığı 36 bin dolarlık borcu geri ödemeyi reddetmesi gösterilmişti. Komuro'nun annesinin parayı bir "hediye" olarak gördüğünü söylediği gündeme gelirken, damat adayının ise üniversite borçlarına dayanan finansal kriz yüzünden evlilik süreci için gereken parayı bulamadığı kamuoyuna yansımıştı. Ayrıca söz konusu iddiaların imparatorluk ailesinde rahatsızlığa neden olduğu da ifade edilmişti.



ANNE BORÇ KRİZİNİ ÇÖZDÜ

Çiftin geçtiğimiz ay yaklaşık 3 yıl gecikmeli olarak Tokyo'da dünya evine girmesinin ardından borç krizi yeniden kamuoyunun gündemine taşınmış, son olarak Komuro'nun annesinin eski nişanlısı ile anlaşmaya vararak borç krizini noktaladığı açıklanmıştı.