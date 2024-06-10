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Aşırı sağ siyasetçiler İslamofobiyi körüklüyor! Yabancı karşıtlığı Avrupa’nın gerçek yüzü

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 10.06.2024 15:07
Avrupa Parlamentosu seçimlerine aşırı sağ damgasını vurdu, birçok yerde oylarını ciddi şekilde artırdılar. Aşırı sağın yükselişi yurt dışında yaşayan Müslümanları nasıl etkileyeceği merak konusu. Çünkü günümüzde nefret söylemine, kültürel ırkçılığa, ayrımcılığa, kutsal değerlere hakarete en fazla Müslümanlar maruz kalıyor. Müslümanların iş yerleri, evleri, ibadethaneleri hemen her gün dünya çapında ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor. İslamofobi nedir ve bununla etkin mücadele nasıl yapılmalıdır? İşte bu soruların cevaplarını analizimizde yanıtlamaya çalıştık...
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