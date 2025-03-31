31 Mart 2025, Pazartesi
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Aşırı nüfus-trafik-hava kirliliği! Tahran’ın çözüm bulunamayan sorunları
Trafik sorunu ve hava kirliliği ile sık sık gündeme gelen İran'ın başkenti Tahran'da sorunlar artık krize dönüştü. Çözüm bulunamayan sorunlar insan sağlığını da doğrudan etkiliyor. İran uzun yıllardır başkenti taşımayı planlıyor ama daha bu konuda net bir adım atılamadı. İşte A Haber ekibinden Ekber Karabağ'ın izlenimleri…