Arnavutluk’ta depremden yürek burkan kare! 4 yaşındaki kızın haberi duygulandırdı
DEPREMDE ÖLENLERİN FOTOĞRAFLARI ELEKTRİK DİREKLERİNE ASILDI
Hayatını kaybeden insanların bir kısmı da Thrumann kentinde bulunuyor. 20'den fazla ölünün bulunduğu kentte ölenlerin duyurusu yol kenarındaki elektrik direklerine fotoğraflı bir şekilde asılarak yapılıyor. Genellikle hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının asılarak duyurulduğu kentte, bu kez de enkaz altında kalarak ölenlerin isimleri asıldı.
Konuyla ilgili bölgede yardım ekipleriyle birlikte çalışmalara katılan Arnavutluk uyruklu Omer Fuçia, "Genellikle insanlar öldüğünde böyle haber veriliyor. Şimdiye kadar depremde ölenlerde buradakiler" dedi.
4 YAŞINDAKİ KIZ DA ÖLENLER ARASINDA
Hayatını kaybedenler arasında küçük yaşta çocuklar da bulunuyor. Onlardan bir tanesi de babaannesiyle birlikte binanın çökmesiyle enkaz altında kalan Ariela Roland Lala oldu. Küçük kızın fotoğrafını görenler duygu dolu anlar yaşadı.
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