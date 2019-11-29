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29.11.2019

Arnavutluk’ta depremden yürek burkan kare! 4 yaşındaki kızın haberi duygulandırdı

Arnavutluk’un Thruman kentinde depremde hayatını kaybedenlerin isimleri ve fotoğrafları yol kenarında bulunan elektrik direklerine asıldı. Ölüm haberlerin bu şekilde verildiği öğrenilen kentte, haberi verilen arasında 4 yaşında babaannesi ile enkaz altında kalarak ölen Ariela Roland Lala’da bulunuyor. Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan yaralar sarılmaya çalışılıyor. Başkente 30 ile 50 kilometre arasında değişim gösteren Durres (Dıraç) ve Thruman şehirleri yıkımın ve can kaybının en çok yaşandığı iller arasında yer aldı. Son alınan bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 49' çıktı. Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden bölgeye yardım ve arama kurtarma ekipleri geldi.

DEPREMDE ÖLENLERİN FOTOĞRAFLARI ELEKTRİK DİREKLERİNE ASILDI

Hayatını kaybeden insanların bir kısmı da Thrumann kentinde bulunuyor. 20'den fazla ölünün bulunduğu kentte ölenlerin duyurusu yol kenarındaki elektrik direklerine fotoğraflı bir şekilde asılarak yapılıyor. Genellikle hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının asılarak duyurulduğu kentte, bu kez de enkaz altında kalarak ölenlerin isimleri asıldı.

Konuyla ilgili bölgede yardım ekipleriyle birlikte çalışmalara katılan Arnavutluk uyruklu Omer Fuçia, "Genellikle insanlar öldüğünde böyle haber veriliyor. Şimdiye kadar depremde ölenlerde buradakiler" dedi.

4 YAŞINDAKİ KIZ DA ÖLENLER ARASINDA

Hayatını kaybedenler arasında küçük yaşta çocuklar da bulunuyor. Onlardan bir tanesi de babaannesiyle birlikte binanın çökmesiyle enkaz altında kalan Ariela Roland Lala oldu. Küçük kızın fotoğrafını görenler duygu dolu anlar yaşadı.

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