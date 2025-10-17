Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türk yatırımcılara çağrı: "Ticaret hacmini bir kez daha ikiye katlayalım"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk-Türkiye Yatırım Forumu’na gönderdiği video mesajda Türk yatırımcılara çağrıda bulunarak, "Amacımız, ticaret hacmimizi bir kez daha ikiye katlamak ve Boğaz ile Adriyatik arasında gerçek bir başarı yolu inşa etmek" dedi.

