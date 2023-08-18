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Arjantinli adaydan Merkez Bankası çıkışı! Javier Milei: Peso yerine dolar kullanacağız

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Giriş: 18.08.2023 15:57
Arjantin'de aşırı sağcı popülist aday Javier Milei, ön seçimlerin ardından ilk kez "Uluslararası" basına konuştu. Seçilmesi halinde Merkez Bankası’nı kapatacağı vaadini tekrarladı. Ülkede peso yerine doların kullanılacağını söyledi.
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Peso yerine dolar kullanacağız
"Peso yerine dolar kullanacağız"
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