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Antik Roma’dan Endülüs’e uzanan yolculuk: İspanya | DÜNYA ATLASI

Antik Roma’dan Endülüs’e uzanan yolculuk: İspanya | DÜNYA ATLASI

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.08.2025 15:02
Her daim eğlenmeyi bilen milleti, rahat yaşam tarzı, damak çatlatan lezzetlerle dolu mutfağı ve festivalleri ile İspanya Avrupa'nın en egzotik ülkelerinden biri. Uzun yıllar Roma İmparatorluğu ve Endülüs Emevileri'nin hakimiyeti altında kalan ülkenin her bir köşesinde tarihin derin izleri var. Dünya Atlası'nın bu bölümünde Avrupa'nın bu sıcak ve tarih kokan ülkesine mercek tutuldu.
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Antik Roma’dan Endülüs’e uzanan yolculuk: İspanya | DÜNYA ATLASI
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