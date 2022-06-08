Ankara’da Ukraynalı gazeteciden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a şoke eden soru! Salon adeta buz kesti

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası iki ülkenin arasını yumuşatmak için elinden gelen bütün hamleleri yapıyor. Bu bağlamda kritik bir toplantı Ankara’da gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısına Ukraynalı bir gazetecinin "Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor" sorusu dünya gündemine damgasını vururdu. Soru kabul edip etmeyeceği sorulan Lavrov, "Elbette, biz Ukrayna'da değiliz, Türkiye’deyiz, özgür bir ülkedeyiz" ifadeleriyle yanıt verdi. İşte tarihi toplantı salonunun buz kestiği o dakikalar…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov kritik toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya ile tarihi Ankara zirvesine Ukaynalı gazeteci ve Lavrov'un açıklamaları damga vurdu.

UKRAYNALI GAZETECİNİN HAMLESİ

Gazetecilerden sadece dört soru kabul edildi. Fakat sürpriz bir şekilde bir gazeteci daha soru sormak için hamlesini yaptı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU "SORU" TALEBİNİ İLETTİ

Bu istek üzerine Lavrov'a dönen Çavuşoğlu, "Mikrofonu verelim Sergey bir soru daha almayı kabul etti" dedi.

Soruyu İzvestiya gazetesinin muhabiri Muslim Omerov idi.

"TÜRKİYE'DEYİZ, ÖZGÜR BİR ÜLKEDEYİZ"

Soruyu kabul edip etmeyeceği sorulan Sergey Lavrov, "Elbette sorabilir biz Ukrayna'da değiliz, Türkiye'deyiz, özgür bir ülkedeyiz" yanıtını verdi.

GAZETECİ VE LAVROV ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Ukraynalı gazeteci Omerov'in "Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor?" sorusuna Lavrov, "Sizin söylemleriniz retoriğiniz belli biz rejimin baskısından kurtarmak istiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Kısa ama öz yanıtına bir eklemede bulunan Rusya Dışişleri bakanı Lavrov, "Zelenskyi'nin gemilerin çıkmasına dair talimat vermesi gerekiyor o kadar" çıkışını yaptı.

SALONDA BÜYÜK ŞAŞKINLIK

Sorulan soru ve verilen yanıt anında basın toplantısı adeta buz kesti.



