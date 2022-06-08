- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
Ankara’da Ukraynalı gazeteciden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a şoke eden soru! Salon adeta buz kesti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov kritik toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Rusya ile tarihi Ankara zirvesine Ukaynalı gazeteci ve Lavrov'un açıklamaları damga vurdu.
UKRAYNALI GAZETECİNİN HAMLESİ
Gazetecilerden sadece dört soru kabul edildi. Fakat sürpriz bir şekilde bir gazeteci daha soru sormak için hamlesini yaptı.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU "SORU" TALEBİNİ İLETTİ
Bu istek üzerine Lavrov'a dönen Çavuşoğlu, "Mikrofonu verelim Sergey bir soru daha almayı kabul etti" dedi.
Soruyu İzvestiya gazetesinin muhabiri Muslim Omerov idi.
"TÜRKİYE'DEYİZ, ÖZGÜR BİR ÜLKEDEYİZ"
Soruyu kabul edip etmeyeceği sorulan Sergey Lavrov, "Elbette sorabilir biz Ukrayna'da değiliz, Türkiye'deyiz, özgür bir ülkedeyiz" yanıtını verdi.
GAZETECİ VE LAVROV ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG
Ukraynalı gazeteci Omerov'in "Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor?" sorusuna Lavrov, "Sizin söylemleriniz retoriğiniz belli biz rejimin baskısından kurtarmak istiyoruz" şeklinde yanıt verdi.
Kısa ama öz yanıtına bir eklemede bulunan Rusya Dışişleri bakanı Lavrov, "Zelenskyi'nin gemilerin çıkmasına dair talimat vermesi gerekiyor o kadar" çıkışını yaptı.
SALONDA BÜYÜK ŞAŞKINLIK
Sorulan soru ve verilen yanıt anında basın toplantısı adeta buz kesti.