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Angelina Jolie'den BM ve ABD'ye Gazze isyanı!

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Giriş: 22.12.2023 21:01
Güncelleme:22.12.2023 21:01
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler ve ABD'nin Gazze'ye yönelik tutumuna adeta isyan etti. Dünyanın çirkin yüzünün her geçen gün daha da fark edilir olduğunu dile getiren Jolie, "İnsan hakları ve adalet sadece bazıları için var" ifadelerini kullandı.
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