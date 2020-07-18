ANALİZ - Koronavirüs krizi AB'de güveni sarstı!

Covid-19 salgını tüm dünyayı pençesine alınca birçok uluslararası sorun gündemin dışına itildi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı anlamına gelen Brexit ismini neredeyse çoğumuz unuttuk. Avrupa Birleşik Devletleri'nin mimarı İngiltere'nin Avrupa Birliği yolculuğu bitiyor. Peki pandemiyle mücadelede sınıfta kalan Avrupa Birliği dağılacak mı? İşte bu süreçte yaşananların anlatıldığı özel analiz haberimiz...