18 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ANALİZ - Koronavirüs krizi AB'de güveni sarstı!

ANALİZ - Koronavirüs krizi AB'de güveni sarstı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2020 15:36
Güncelleme:18.07.2020 16:15
Covid-19 salgını tüm dünyayı pençesine alınca birçok uluslararası sorun gündemin dışına itildi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı anlamına gelen Brexit ismini neredeyse çoğumuz unuttuk. Avrupa Birleşik Devletleri'nin mimarı İngiltere'nin Avrupa Birliği yolculuğu bitiyor. Peki pandemiyle mücadelede sınıfta kalan Avrupa Birliği dağılacak mı? İşte bu süreçte yaşananların anlatıldığı özel analiz haberimiz...
Avrupa Birliği dağılıyor mu?
Avrupa Birliği dağılıyor mu?
Azerbaycan 20 Ermenistan askerini öldürdü
Azerbaycan 20 Ermenistan askerini öldürdü
ABD ve İngiltere'den Rusya'ya Kovid-19 suçlaması
ABD ve İngiltere'den Rusya'ya Kovid-19 suçlaması
Putin'den tehlikeli emir! 150 bin asker bölgede
Putin'den tehlikeli emir! 150 bin asker bölgede
Etiyopya'nın yeniden varoluş mücadelesi
Etiyopya'nın yeniden varoluş mücadelesi
Sel faciası: 141 ölü
Sel faciası: 141 ölü
Azerbaycan Ermenistan'a ait bir aracı imha etti
Azerbaycan Ermenistan'a ait bir aracı imha etti
Polise sopalı saldırı
Polise sopalı saldırı
Kafasına saplı bıçakla tavırları şok etti
Kafasına saplı bıçakla tavırları şok etti
İzleyenleri şaşkına çevirdi!
İzleyenleri şaşkına çevirdi!
Ermenistan’a ait askeri üssü nokta atışıyla yok edildi
Ermenistan’a ait askeri üssü nokta atışıyla yok edildi
Azerbaycan halkı sokağa döküldü
Azerbaycan halkı sokağa döküldü
Daha Fazla Video Göster