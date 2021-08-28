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ANALİZ - ABD'de insan haklarının unutulduğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2021 17:38
Bugün Amerikan tarihi açısından önemli bir gün... Amerika Birleşik Devletleri'nde Güney'den başlayan "sivil haklar yürüyüşü" Washington DC'de Abraham Lincoln anıtı önünde son buldu. Dr. Martin Luther King, alanda 300 bin kişiye hitaben "İ have a dream - bir hayalim var" diye başlayan o ünlü konuşmasını yaptı. Irkçılığa karşı mücadele veren sadece Martin Luther King değildi. Ten renginden dolayı ikinci insan muamelesi gören Muhammed Ali, Tommie Smith ve Malcolm X, öyle büyük başarılara imza attı ki, Amerika'nın görmediklerine dünya sahip çıktı. Muhammed Ali, Tommie Smith ve Malcolm X'in ırkçılığa karşı verdiği amansız mücadelenin hikayesi geliyor ekrana.
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