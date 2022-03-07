ANALİZ – 3. dünya savaşı çıkar mı? Dünyayı gelecekte ne bekliyor?

24 Şubat'tan beri dünya tek bir sorunun cevabı merak ediliyor. Bu savaş Ukrayna ile Rusya arasında sınırlı mı kalacak yoksa diğer ülkelerin de dahil olduğu üçüncü bir dünya savaşı mı çıkacak? Uzmanlar bu soruya temkinli yaklaşıyor. Çünkü yeni bir savaştan bahsetmek demek nükleer gücü kullanmak demek. Yine de bu ihtimal çok kuvvetli değil ama dünyayı diken üstünde tutmaya yeterli.

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