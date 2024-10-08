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Amerikalılar soykırıma karşı sokağa döküldü!

Amerikalılar soykırıma karşı sokağa döküldü!

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 08:55
7 Ekim’in 1. yılında Amerika kıtası Gazze için ayaktaydı. Kıtanın kuzeyinde ve güneyinde farklı ülkelerde binlerce kişi barış için bir araya geldi.
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Amerikalılar soykırıma karşı sokağa döküldü!
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