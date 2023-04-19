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Almanya'dan Ukrayna'ya Patriot

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2023 16:31
Almanya, Ukrayna’ya taahhüt edilen yeni askeri yardım paketi kapsamında, Patriot uçaksavar füze sistemi ve mühimmatını teslim etti. A Haber muhabiri İsmail Erel Frankfurt'tan ayrıntıları aktardı.
Almanya’dan Ukrayna’ya Patriot
Almanya'dan Ukrayna'ya Patriot
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