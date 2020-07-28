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Almanya’da inşaat iskelesi çöktü: Türk işçi enkaz altında

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Giriş: 28.07.2020 17:47
Güncelleme:29.07.2020 13:09
Son dakika haberi... Almanya’nın Düsseldorf kentinde inşa halindeki binanın iskelesi çöktü. İskelenin çökmesiyle bir kısmı yıkılan binanın altında biri Türk, iki işçi kaldı. Türk işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti başkenti Düsseldorf'ta inşaat halindeki bir binanın iskelesi çöktü. İskelenin çökmesi sonucu binanın bir kısmının da yıkılmasıyla Birol Magan (39) adlı bir Türk vatandaşı ve bir işçi daha enkaz altında kaldı.

Enkazda yapılan arama kurtarma çalışmalarında Zonguldaklı olduğu belirtilen Türk işçi Birol Magan'ı arama çalışmaları sürüyor. Çok sayıda itfaiye ekibinin ve ambulansların inşaat alanına geldiği duyuruldu. Çökmenin yaşandığı sırada inşaatta 10 kişinin çalıştığı açıklandı.

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