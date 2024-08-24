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Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 01:00
Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen bir festivalde en az 9 kişinin bıçaklandığı, çok sayıda kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz gerçekleşen saldırıya ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yılmaz saldırıda en az 3 kişini hayatını kaybettiği ifade ederken "saldırganın kimliğine ilişkin Arap görünümlü biri olduğu bildiriliyor" dedi.
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