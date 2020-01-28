BİZE ULAŞIN
28.01.2020
Alkollü sürücü 11 araca çarptı mahalleli ayaklandı! İşte o anlar |Video
Malezya'da alkollü sürücü otoparkın içerisinde kullandığı aracın kontrolünü kaybedince 11 araca çarptı. Alkollü adamın kullandığı araç, trafik direğine çarparak durabildi. Olay sonrası mahalleli ise ayaklandı. Yaşananlar amatör kameralarca kaydedildi.
Malezya'nın Klang kentinde 46 yaşındaki alkollü sürücü, kullandığı aracın kontrolünü kaybederek 11 araca çarptı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, alkollü sürücünün kullandığı aracın hızla ilerleyerek trafik direğine çarptığı görüldü. Ardından, aracın etrafına kalabalığın toplandığı kameralara yansıdı.
Yerel medya, aracın trafik direğine çarpmasının ardından sürücünün gözünden yaralandığını ve hastanede tedavi altın alındığını duyurdu.
Polisi ise olaya ilişkin inceleme başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.