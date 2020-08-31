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Akılalmaz olay! Uçurtma çocuğu havaya savurdu

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Giriş: 31.08.2020 08:58
Güncelleme:31.08.2020 08:59
Tayvan’daki uçurtma festivalinde 3 yaşındaki bir kız çocuğu uçurtmanın boynuna dolanması sonucu metrelerce havaya yükseldi. Faciadan dönülen anlar anbean kamerada....

Tayvan'ın Hsinchu şehrindeki Nanliao Körfezi'nde bugün gerçekleştirilen uçurtma festivalinde 3 yaşındaki bir kız çocuğu büyük bir uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından açılan uçurtma şiddetli rüzgar sonucu aniden havaya yükselince küçük çocuğun boynuna dolandı.

Çocuk, boynuna dolanan uçurtma ve şiddetli rüzgar sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikte saniyelerce havada savruldu. Çevrede bulunan vatandaşlar, rüzgarın şiddetini azaltması ile uçurtmayı aşağı çekerek, küçük çocuğu kurtardı. Yetkililer, çocuğun yaşanan olayda hafif şekilde yaralandığını, uçurtmanın boynuna dolanması sonucu hafif kesiklerin ve morlukların oluştuğunu aktardı.

Uçurtma çocuğu havaya savurdu
Uçurtma çocuğu havaya savurdu
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