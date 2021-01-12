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ABD’yi karıştıran dizi film! Simpsonlar kongre işgalini nasıl bildi? Komplo teorisi mi gerçek mi? İşte korkutan Simpsons kehanetleri...

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Giriş: 12.01.2021 09:48
Güncelleme:12.01.2021 09:55
ABD'de yaşanan kanlı kongre binası baskını tartışılmaya devam ediyor. Baskının neden engellenemediği sorusuna yanıt aranırken, olayın Simpsonlar dizisinde aylar önce işlendiği ortaya çıktı. Peki Simpsonlar koronavirüs salgını dahil bir çok olayı önceden nasıl biliyordu? İşte o çarpıcı detaylar ve korkutan Simpsons kehanetleri…

ABD'de yaşanan kanlı kongre binası baskını tartışılmaya devam ediyor. Baskının neden engellenemediği sorusuna yanıt aranırken, olayın Simpsonlar dizisinde aylar önce işlendiği ortaya çıktı. Peki Simpsonlar koronavirüs salgını dahil bir çok olayı önceden nasıl biliyordu? İşte o çarpıcı detaylar ve korkutan Simpsons kehanetleri…

ABD’yi karıştıran dizi film! Simpsonlar kongre işgalini nasıl bildi? Komplo teorisi mi gerçek mi? İşte korkutan Simpsons kehanetleri... ABD'Yİ KARIŞTIRAN DİZİ FİLM! SİMPSONLAR KONGRE İŞGALİNİ NASIL BİLDİ? KOMPLO TEORİSİ Mİ GERÇEK Mİ? İŞTE KORKUTAN SİMPSONS KEHANETLERİ...

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