ABD'de yaşanan kanlı kongre binası baskını tartışılmaya devam ediyor. Baskının neden engellenemediği sorusuna yanıt aranırken, olayın Simpsonlar dizisinde aylar önce işlendiği ortaya çıktı. Peki Simpsonlar koronavirüs salgını dahil bir çok olayı önceden nasıl biliyordu? İşte o çarpıcı detaylar ve korkutan Simpsons kehanetleri…

ABD'de yaşanan kanlı kongre binası baskını tartışılmaya devam ediyor. Baskının neden engellenemediği sorusuna yanıt aranırken, olayın Simpsonlar dizisinde aylar önce işlendiği ortaya çıktı. Peki Simpsonlar koronavirüs salgını dahil bir çok olayı önceden nasıl biliyordu? İşte o çarpıcı detaylar ve korkutan Simpsons kehanetleri…