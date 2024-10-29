ABD’nin yeni başkanı kim olacak? Başkanlık seçimlerinde kıyasıya rekabet

ABD’de başkanlık seçimlerine bir hafta kaldı. Kıyasıya bir yarış var. Anketlere göre Trump ile Harris başa baş. ABD Başkanı Biden da dün oyunu kullandı. Eski Başkan Barack Obama ise ABD’de yaşayan Müslümanlara seslendi. Trump'a destek vermeyin dedi.

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