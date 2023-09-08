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ABD'nin Arizona eyaletinde bağış kutusundan insan kafatası çıktı

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Giriş: 08.09.2023 12:03
ABD'nin Arizona eyaletinde kar amacı gütmeyen "Goodwill" isimli kuruluşa yapılan bağışların arasından insan kafatası çıktı. Phoenix kentinde faaliyet gösteren Goodwill dükkanındaki bağış kutusunda insan kafatası bulan çalışanlar, polisle irtibata geçti. İhbarın ardından salı gecesi dükkana gelen polis, kafatasını incelenmesi için götürdü. Üst çenesindeki dişlerden bazıları yerinde duran, lekelerle kaplı kafatasının sol göz çukuruna sahte göz yerleştirilmiş olması dikkati çekti.
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