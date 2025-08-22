22 Ağustos 2025, Cuma

ABD'li sanatçı Jolliff Gazze'deki duruma isyan etti: İnsanlık dışı bir kötülük
ABD’li sanatçı Jolliff Gazze’deki duruma isyan etti: İnsanlık dışı bir kötülük

ABD'li sanatçı Jolliff Gazze’deki duruma isyan etti: İnsanlık dışı bir kötülük

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 10:43
ABD'li sanatçı Blakeley Jolliff, Gazze'deki durumu "İnsanlık dışı bir kötülük" ve "Zorla aç bırakma" olarak nitelendirerek, "Her gün yemek ararken yüzlerce Filistinli öldürülüyor. Bu masum çocukların böyle acı çekmesine nasıl izin veririz?" dedi. Öte yandan Amerikalı Yahudi aktör Mandy Patinkin de, "Her ne sebeple olursa olsun Gazze'deki çocuklara ve her yaştan sivillere yapılanlara Yahudi halkının seyirci kalması vicdansızlıktır. Size ve atalarınıza yapılanlar nasıl olur da dönüp bir başkasına yapılır?" diyerek tepkisini ortaya koydu.
