02 Kasım 2021, Salı
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AB'de enflasyon 13 yılın zirvesinde
Uzun yıllar düşük enflasyonla yaşayan Avrupa ülkelerinde küresel tedarik krizi ve enerji arzında yaşanan sorunlar nedeniyle ciddi fiyat artışları dikkat çekiyor. Avrupa Birliği'nde enflasyon son 13 yılın zirvesine çıktı. Daha da yükselecek. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'dan aktardı.