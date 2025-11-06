06 Kasım 2025, Perşembe
ABD'den uçuş kısıtlaması kararı! 40 havalimanında kapasite yüzde 10 azalıyor
ABD hükümetinin 1 Ekim’de kapanması, birçok sektörde kısıtlamalara yol açtı. Bu kısıtlamalardan sivil havacılık sektörü de etkilendi. ABD Ulaştırma Bakanı, alınan önlemler kapsamında ülke genelindeki 40 havalimanının kapasitesinin yüzde 10 oranında azaltılacağını açıkladı.