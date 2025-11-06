06 Kasım 2025, Perşembe

ABD'den uçuş kısıtlaması kararı! 40 havalimanında kapasite yüzde 10 azalıyor
ABD’den uçuş kısıtlaması kararı! 40 havalimanında kapasite yüzde 10 azalıyor

ABD'den uçuş kısıtlaması kararı! 40 havalimanında kapasite yüzde 10 azalıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 19:48
ABD hükümetinin 1 Ekim’de kapanması, birçok sektörde kısıtlamalara yol açtı. Bu kısıtlamalardan sivil havacılık sektörü de etkilendi. ABD Ulaştırma Bakanı, alınan önlemler kapsamında ülke genelindeki 40 havalimanının kapasitesinin yüzde 10 oranında azaltılacağını açıkladı.
