ABD’den uçuş kısıtlaması kararı! 40 havalimanında kapasite yüzde 10 azalıyor

ABD hükümetinin 1 Ekim’de kapanması, birçok sektörde kısıtlamalara yol açtı. Bu kısıtlamalardan sivil havacılık sektörü de etkilendi. ABD Ulaştırma Bakanı, alınan önlemler kapsamında ülke genelindeki 40 havalimanının kapasitesinin yüzde 10 oranında azaltılacağını açıkladı.

