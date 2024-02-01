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ABD’den canlı: Pentagon’da son kulisler! İntikam planı nasıl işliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 23:27
Gerilimin iyice tırmandığı Aden Körfezi'nde tansiyon iyice yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Aden Körfezi'nde Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ateşlenen gemisavar balistik füzesi ile İran'a ait 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, ayrıca Husilerin İHA yer kontrol istasyonuna ve 10 tek yönlü İHA'sına saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Anadolu Ajansı New York Başmuhabiri İslam Doğru A Haber canlı yayınında gelişmeleri ve detayları aktardı.
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