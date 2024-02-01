ABD’den canlı: Pentagon’da son kulisler! İntikam planı nasıl işliyor?

Gerilimin iyice tırmandığı Aden Körfezi'nde tansiyon iyice yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Aden Körfezi'nde Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ateşlenen gemisavar balistik füzesi ile İran'a ait 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, ayrıca Husilerin İHA yer kontrol istasyonuna ve 10 tek yönlü İHA'sına saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Anadolu Ajansı New York Başmuhabiri İslam Doğru A Haber canlı yayınında gelişmeleri ve detayları aktardı.

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