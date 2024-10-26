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ABD’de yapılan anketlerde Trump ve Harris baş başa

ABD’de yapılan anketlerde Trump ve Harris baş başa

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 16:11
ABD seçimlerine 2 hafta kaldı. Yapılan yeni anketlerde Trump ve Harris'in oyu yüzde 48 çıktı. Kıyasıya süren mücadelenin kazananı kim olacak? İşte tüm detaylar…
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