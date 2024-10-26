ABD’de yapılan anketlerde Trump ve Harris baş başa

ABD seçimlerine 2 hafta kaldı. Yapılan yeni anketlerde Trump ve Harris'in oyu yüzde 48 çıktı. Kıyasıya süren mücadelenin kazananı kim olacak? İşte tüm detaylar…

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