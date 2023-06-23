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ABD’de yapay ete ilk izin! Laboratuvar üretimi ürünlere satış onayı çıktı

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Giriş: 23.06.2023 16:35
Yapay et konusunda tüm dünyada büyük bir tartışma yaşanıyor. Bu etlerin insan sağlığına zararlı olduğuna yönelik tepkilere rağmen ABD'den ilk onay geldi. İki özel şirket laboratuvarda yetiştirilen etleri satmak için ABD Tarım Bakanlığı'nın onayını aldı.
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