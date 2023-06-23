ABD’de yapay ete ilk izin! Laboratuvar üretimi ürünlere satış onayı çıktı

Yapay et konusunda tüm dünyada büyük bir tartışma yaşanıyor. Bu etlerin insan sağlığına zararlı olduğuna yönelik tepkilere rağmen ABD'den ilk onay geldi. İki özel şirket laboratuvarda yetiştirilen etleri satmak için ABD Tarım Bakanlığı'nın onayını aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN