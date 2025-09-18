ABD’de silahlı saldırı dehşeti: 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralandı

18 Eylül 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 18.09.2025 08:50
ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki York County bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti, 2 polis memuru ağır yaralandı. Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.
