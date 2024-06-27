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ABD’de seçim için geri sayım! Trump ve Biden düelloya hazırlanıyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 27.06.2024 10:50
Amerika Birleşik Devletleri'nde “Başkanlık” yolundaki yarışta artık son viraja giriliyor. Donald Trump ve Joe Biden ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Canlı yayın sırasında seyirci olmayacak. İki başkan adayı yardımcılarına danışmayacak ve adaylar birbirinin sözünü kesemeyecek. Bir aday konuşurken diğerinin mikrofonunu kapatılacak.
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