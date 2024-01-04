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ABD'de sanık Deobra Redden hakim Kay Holthus'a uçarak saldırdı! İşte görüntüler...

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Giriş: 04.01.2024 10:16
ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde şartlı tahliye talebi reddedilen sanık Deobra Redden, hakim Kay Holthus'a mahkeme salonunda uçarak saldırdı. Büyük paniğin yaşandığı mahkemede görevliler saldırgan sanığı müdahale ederek etkisiz hale getirdi. O anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi…
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