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ABD’de polise sopalı saldırı

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Giriş: 16.07.2020 16:01
Güncelleme:16.07.2020 16:01
Irkçı şiddete karşı haftalardır devam eden gösterilere sahne olan, Covid-19 salgınının merkezi haline gelen ve bunun sonucu olarak ekonomik dengeleri sarsılan ABD'de protestolar çatışmaya dönüştü.

ABD'nin bir çok eyaletinde ırkçılık karşıtı gösteriler sürüyor. Ülkenin Brooklyn bölgesinde dün sabah silah şiddetine yönelik başlayan barışçıl bir yürüyüş, karşıt görüşlü grupların protestoya katılmasıyla çatışmaya dönüştü. Göstericilerin şehir genelinde silah şiddetindeki şaşırtıcı artışa bir son verilmesi çağrısında bulunmak için sokaklara indiğini bildirdi.

SİLAH SATIŞLARI DURDURULSUN

Protestocular Brooklyn köprüsünü geçmeye başladığı sırada karşıt görüşlü protestocularla bir araya gelmesinin ardından iki grup arasında gerilim yaşandı.Olaya müdahale etmeye çalışan polislerden bazıları ise protestocular tarafından sopayla yaralandı.Silah şiddetine yönelik başlayan barışçıl yürüyüşe katılan eylemciler, " Silah satışları durdurulsun, silahsız dünya istiyoruz" diyerek slogan attı.

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