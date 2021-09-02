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ABD’de özel jet binanın üzerine düştü | Korku dolu o anlar kameraya yansıdı

İHA
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Giriş: 02.09.2021 21:01
Güncelleme:02.09.2021 21:02
ABD’nin Connecticut eyaletinde yer alan Farmington kentindeki sanayi bölgesinde bulunan bir binanın üzerine özel jet düştü. Kazanın meydana geldiği Hyde Road bölgesini tahliye ederken, insanlardan bölgeden uzak durmalarını istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

ABD'nin Connecticut eyaletinde yer alan Farmington kentindeki sanayi bölgesinde bulunan bir binanın üzerine Cessna Citation 560X tipi özel jet düştü. Farmington polisi, kazanın meydana geldiği Hyde Road bölgesini tahliye ederken, insanlardan bölgeden uzak durmalarını istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. ABD basınında yer alan haberlerde, uçağın Plainville'deki Robertson Havalimanı'ndan 4 yolcu ile kalkış yapmasının ardından teknik bir arza sonucu irtifa kaybederek düştüğü aktarıldı. Uçağın, Kuzey Karolina'daki Dare County Bölge Havalimanı'na gittiği belirtildi.

Jetin düştüğü binada kimsenin bulunmadığı fakat uçaktaki tüm yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiği düşünülüyor. Yetkililer kazada kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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