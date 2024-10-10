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ABD’de Milton alarmı! Florida 100 yılın kabusunu yaşadı

ABD’de Milton alarmı! Florida 100 yılın kabusunu yaşadı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 08:58
Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakası için 100 yılın en güçlü kasırgası başladı. Florida'yı saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton kasırgası dövüyor. Eyalette acil duruma geçildi Washington'da da alarmın rengi kırmızı.
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