ABD’de Milton alarmı! Florida 100 yılın kabusunu yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakası için 100 yılın en güçlü kasırgası başladı. Florida'yı saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton kasırgası dövüyor. Eyalette acil duruma geçildi Washington'da da alarmın rengi kırmızı.

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