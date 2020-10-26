ABD’de ilk kez katil arı kovanı bulundu

ABD’nin kuzeybatısında “katil arılar” olarak da anılan ülkenin ilk Asya dev eşek arısı yuvası bulundu. ABD’de Washington eyaleti tarım departmanından böcek bilimciler yakaladıkları birkaç asya dev eşek arısına radyo takip cihazları taktı. Bu cihaz sayesinde kovanın yeri tespit edildi. Arazinin sahibi kovanın yok edilmesi ve gerekirse ağacın kesilmesi için tarım departmanına izin verdi.

ABD'nin kuzeybatısında "katil arılar" olarak da anılan ülkenin ilk Asya dev eşek arısı yuvası bulundu. ABD'de Washington eyaleti tarım departmanından böcek bilimciler yakaladıkları birkaç asya dev eşek arısına radyo takip cihazları taktı. Bu cihaz sayesinde kovanın yeri tespit edildi. Arazinin sahibi kovanın yok edilmesi ve gerekirse ağacın kesilmesi için tarım departmanına izin verdi.