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ABD’de ilk kez katil arı kovanı bulundu

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Giriş: 26.10.2020 09:54
Güncelleme:26.10.2020 09:55
ABD’nin kuzeybatısında “katil arılar” olarak da anılan ülkenin ilk Asya dev eşek arısı yuvası bulundu. ABD’de Washington eyaleti tarım departmanından böcek bilimciler yakaladıkları birkaç asya dev eşek arısına radyo takip cihazları taktı. Bu cihaz sayesinde kovanın yeri tespit edildi. Arazinin sahibi kovanın yok edilmesi ve gerekirse ağacın kesilmesi için tarım departmanına izin verdi.

ABD'nin kuzeybatısında "katil arılar" olarak da anılan ülkenin ilk Asya dev eşek arısı yuvası bulundu. ABD'de Washington eyaleti tarım departmanından böcek bilimciler yakaladıkları birkaç asya dev eşek arısına radyo takip cihazları taktı. Bu cihaz sayesinde kovanın yeri tespit edildi. Arazinin sahibi kovanın yok edilmesi ve gerekirse ağacın kesilmesi için tarım departmanına izin verdi.

Son dakika: O ilimizde esrarengiz olay! Kovan ve peteklerde Allah lafzı! Bu şekilleri çizen arılar kayboldu SON DAKİKA: O İLİMİZDE ESRARENGİZ OLAY! KOVAN VE PETEKLERDE ALLAH LAFZI! BU ŞEKİLLERİ ÇİZEN ARILAR KAYBOLDU

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