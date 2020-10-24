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ABD'de bir başka "George Floyd" vakası! Görüntüler infial yarattı

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Giriş: 24.10.2020 17:20
Güncelleme:24.10.2020 17:34
ABD'de bu kez de Kaliforniya eyaletinde başka bir polis şiddeti sonucu ölüm vakasının görüntüleri yayınlandı. Polisin "dur" ihtarına uymadığı iddia edilen siyahi vatandaş vurularak öldürüldü.

ABD'de yaşanan üçüncü George Floyd vakasının görüntüleri ülkede infial yarattı.ABD'de bu kez de Kalifornia eyaletinin San Bernardino kentinde yaşanan başka bir polis şiddeti sonucu ölüm vakasının görüntüleri yayınlandı.

POLİS ACIMADAN ÖLDÜRDÜ

Kaliforniya eyaletinin San Bernardino kentinde bir içki dükkânının önünde, polis, yerel saatle 11.30 civarlarında bir kişinin "rahatsızlık verdiği" ihbarını aldı. Olay yerine gelen San Bernardino polisi, siyahi bir kişinin otopark alanında arabaların üstüne atladığını ve çevreye rahatsızlık verdiğini tespit etti. İsmi açıklanmayan kişiyle bir süre boğuşan polis, siyahi şüpheliyi vurarak öldürdü.

PROTESTOLAR BAŞLADI

San Bernardino polisi, silahlı olduğu iddia edilen siyahi kişinin polisin dur emrine uymadığı ve polisle boğuşmaya başladığını daha sonra kaçarken polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Çavuş John Echevarria "O yerin otoparkında araçların üzerine atlayan bir adam vardı. Şüpheli verilen emirleri yerine getirmeyi reddetti" diye konuştu. San Bernardino polisi, olayın kamera görüntülerini yayınladı.Olayın görüntülerinin yayınlanmasının ardından bölgede protestolar başladı.

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