ABD seçimlerine doğru: Floyd olaylarının tekrar alevlenmesi Trump'a yarar

SETA Washington D.C direktörü Doç. Dr Kılıç Buğra Kanat A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi adlı programda ABD'de kasım ayında gerçekleşecek seçimler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

DETAYLAR BELLİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Adayı Joe Biden'ın 15 Ekim tarihinde canlı yayında karşı karşıya geleceğini belirten Kanat, bu tartışmada uluslararası güvenlik meseleleri ve dış politikanın seyrini konuşulacağını ifade etti.

TRUMP'IN GÖRÜNMEMESİ SORU İŞARETİ YARATTI

Trump'ın hastaneden ayrılmasının ardından her ne kadar 150-200 civarında tweet paylaşımı yapsa da ekranlarda görülmemesinin yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdiğini ifade eden Kanat, Beyaz Saray'daki Trump'ın çoğu çalışma arkadaşının da karantinada olduğunu belirtti.



ANKETLERDE FLOYD ETKİSİ

George Floyd'u öldüren polisin bugün kefaletle serbest bırakılması hakkında konuşan Kanat, bu konuda ülke genelinde yeni gelişmeler olacağını da ifade etti.

ABD'de yapılan anketlerde seçime yönelik olarak Kovid 19 , ekonomi, ırk ilişkiler ve kanuni nizamın ülke genelinde sağlanması gibi konuların öncelikli olduğunu belirten Kılıç Buğra Kanat, bu 4 olayın 2'sinin direkt olarak Floyd olayıyla bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.

SOKAK HAREKETLERİ TRUMP'A YARAYACAK

George Floyd'u öldüren polisin serbest kalmasının ardından ABD'de ülke genelinde sosyal medyada bir hareketliliğin başladığını belirten Kanat, bu gösterilerin sokağa taşınıp taşınmayacağının önemine vurgu yaptı. Gösterilerin sokağa taşınması durumunun ABD Başkanı Donald Trump'a yarayacağını ifade eden Kanat, Floyd'un öldürülmesinin ardından Trump'ın yaptığı paylaşımlara değindi.

TRUMP-NİXON BENZERLİĞİ

Kanat, ABD Başkanı Trump'ın paylaşımlarının 1968'de Martin Luther King'in öldürülmesi sonrası o dönemki başkan adayı Nixon'un kullandığı sloganları ile benzerliğini dikkat çekti. Trump'ın polislere verdiği destek ile polislerin Trump'a verdiği desteğin bu noktada Floyd olayından sıyrılarak sosyal kutuplaşmaya sebep olduğunu ifade etti.

TRUMP GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

Seçime 3 hafta kaldığını belirten Kanat, Trump'ın koronavirüse yakalanmasını ve yaşadığı süreci gündemden düşürmek için Floyd olaylarını kullanabileceğini ifade etti.