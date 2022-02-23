ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarından net mesaj! Rusya artık cezalandırılmalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ortak açıklama yaptı. Blinken, Ukrayna'ya her türlü desteğin verileceğini belirtirken "Rus elitlere yaptırım uygulanacak" dedi. Kuleba ise Putin'in savaşı Avrupa'ya taşımak istediğini belirterek "Rusya cezalandırılmalı" dedi.