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ABD ve Rusya BM’de birlikte hareket etti! ABD ile Avrupa arasında Ukrayna krizi

ABD ve Rusya BM’de birlikte hareket etti! ABD ile Avrupa arasında Ukrayna krizi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 10:10
4. yılına giren Rusya Ukrayna savaşında bir ilk yaşandı. BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada ABD kendi tasarısı kabul edilmediği için Rusya ile birlikte hareket etti. Ve Avrupa Ukrayna'nın hazırladığı Moskova'yı saldırgan olarak tanımlayan tasarıya ret oyu verdi. Ancak ABD, Rusya ve İsrail'in ret oyuna rağmen karar Genel Kurul’da kabul edildi.
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ABD ve Rusya BM’de birlikte hareket etti! ABD ile Avrupa arasında Ukrayna krizi
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