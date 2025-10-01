01 Ekim 2025, Çarşamba

ABD Ukrayna’ya Tomahawk verecek mi?

ABD Ukrayna'ya Tomahawk verecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 00:44
ABD, Ukrayna’ya yaklaşık 2 bin kilometre menzile sahip Tomahawk füzelerini sağlama konusunu gündemine aldı. Başkan Yardımcısı JD Vance, “Son karar Trump’ın” açıklamasını yaparken, silah teminine sıcak baktıklarının sinyalini de verdi. Bu füzelerin Ukrayna’ya teslimi halinde, başta Moskova olmak üzere birçok kritik tesis ve kent, Ukrayna ordusunun menziline girmiş olacak.
