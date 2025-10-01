ABD Ukrayna’ya Tomahawk verecek mi?

ABD, Ukrayna’ya yaklaşık 2 bin kilometre menzile sahip Tomahawk füzelerini sağlama konusunu gündemine aldı. Başkan Yardımcısı JD Vance, “Son karar Trump’ın” açıklamasını yaparken, silah teminine sıcak baktıklarının sinyalini de verdi. Bu füzelerin Ukrayna’ya teslimi halinde, başta Moskova olmak üzere birçok kritik tesis ve kent, Ukrayna ordusunun menziline girmiş olacak.

