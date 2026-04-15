ABD uçak gemisi rota değiştirdi! USS George Bush Afrika kıtasını dolaşacak

Husiler, İran ile bağlantılı gerilimde doğrudan savaşa dahil olmadı. Ancak sahip oldukları füze ve İHA kapasitesi, ABD donanmasının operasyon planlarında değişikliğe gitmesine neden oldu. Bu kapsamda İran açıklarına yönlendirilen USS George H.W. Bush uçak gemisi taarruz grubunun rotası yeniden düzenlendi. Olası Husi saldırı riskine karşı Kızıldeniz güzergâhı tercih edilmezken, grubun Afrika kıtasını dolaşarak bölgeye intikal ettiği belirtildi.