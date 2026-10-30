ABD-İran hattında gizli mektup düellosu

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Washington'dan Tahran'a gönderilen gizli mektup ve hemen ardından gelen askeri brifing iddiaları bölgede tansiyonu zirveye taşıdı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai’ye gönderdiği teyit edilen mektubun ardından, CENTCOM'un Donald Trump’a İran’a yönelik hızlı ve etkili bir saldırı planı sunduğu öne sürüldü. Bölgede önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu vurgulanırken; Türkiye, Pakistan ve Rusya'nın da dahil olduğu yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor.