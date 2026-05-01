ABD - İran geriliminde sıcak saatler: Tahran'dan "yeni savaş" resti

Pakistan’da gerçekleştirilen kritik görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin İran’a yönelik başlattığı deniz ablukası bölgede tansiyonu zirveye taşıdı. Tahran yönetimi, ABD'nin bu hamlesini "savaşın devamı" olarak nitelendirirken, Pakistan'daki ikinci tur müzakerelere katılmayacağını duyurarak diplomatik köprüleri attı. İran'ın en üst düzey isimlerinden peş peşe sert açıklamalar gelirken, bölgedeki askeri hareketlilik tüm dünyanın gözünü bir kez daha Orta Doğu'ya çevirdi.