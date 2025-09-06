06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD ile Venezuela arasında savaş çanları çalıyor! Venezuela F-16'ları ABD'ye karşı havalandı
ABD ile Venezuela arasında savaş çanları çalıyor! Venezuela F-16’ları ABD’ye karşı havalandı

ABD ile Venezuela arasında savaş çanları çalıyor! Venezuela F-16'ları ABD'ye karşı havalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 10:39
ABD ile Venezuela arasındaki gerilim had safhaya ulaştı. Venezuela jetleri ABD savaş gemisiyle karşı karşıya geldi. ABD Başkanı Trump "Uçaklarınızı düşürürüz" diyerek Venezuela'yı tehdit etti ulusal seferberlik ilan eden Maduro ise, "Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD ile Venezuela arasında savaş çanları çalıyor! Venezuela F-16’ları ABD’ye karşı havalandı
ABD ile Venezuela arasında savaş çanları çalıyor!
ABD ile Venezuela arasında savaş çanları çalıyor!
Avrupa Birliği’nden ’jel oje’ kararı!
Avrupa Birliği'nden 'jel oje' kararı!
Kazakistan’da rekor uyuşturucu operasyonu!
Kazakistan'da rekor uyuşturucu operasyonu!
Santa Rosa festivali öncesi 2 Türk vatandaşı tutuklandı
Santa Rosa festivali öncesi 2 Türk vatandaşı tutuklandı
Slovakya, Ukrayna’nın AB üyeliğini destekliyor
"Slovakya, Ukrayna’nın AB üyeliğini destekliyor"
Suudi Arabistan’dan 2 bin metrelik gökdelen
Suudi Arabistan'dan 2 bin metrelik gökdelen
Kansere yakalanan bıden ameliyata alındı!
Kansere yakalanan bıden ameliyata alındı!
Trump, Elon Musk’ı Beyaz Saray’a davet etmedi!
Trump, Elon Musk'ı Beyaz Saray'a davet etmedi!
DMM’den suikast iddialarına yalanlama!
DMM'den suikast iddialarına yalanlama!
Gazzeli Hind hikayesi film oldu!
Gazzeli Hind hikayesi film oldu!
İngiltere’de 16 yaş altına enerji içeceği yasağı!
İngiltere'de 16 yaş altına enerji içeceği yasağı!
Dürzilerden yeni provokasyon!
Dürzilerden yeni provokasyon!
Daha Fazla Video Göster