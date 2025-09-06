ABD ile Venezuela arasında savaş çanları çalıyor! Venezuela F-16’ları ABD’ye karşı havalandı

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim had safhaya ulaştı. Venezuela jetleri ABD savaş gemisiyle karşı karşıya geldi. ABD Başkanı Trump "Uçaklarınızı düşürürüz" diyerek Venezuela'yı tehdit etti ulusal seferberlik ilan eden Maduro ise, "Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." ifadelerini kullandı.

