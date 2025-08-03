03 Ağustos 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD ile İsrail arasında vize krizi! Perde arkasında ne var? | ANALİZ
ABD ile İsrail arasında vize krizi! Perde arkasında ne var? | ANALİZ

ABD ile İsrail arasında vize krizi! Perde arkasında ne var? | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2025 15:44
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in Hristiyan kuruluşlara yönelik vize sürecindeki engellemelerine tepkili. Hatta bu sorunun çözülmemesi halinde İsrailli ziyaretçilere yönelik ABD vizelerinde kısıtlamalar uygulanabileceği uyarısında bulunuyor. Peki bu vize meselesi, aslında Kudüs merkezli büyük bir güç çatışmasının sadece görünen yüzü mü? Bu kriz, İsrail-ABD evanjelik ittifakında kalıcı bir yarık açar mı? Detaylar analiz haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD ile İsrail arasında vize krizi! Perde arkasında ne var? | ANALİZ
Çölden vahaya muhteşem dönüşüm
Çölden vahaya muhteşem dönüşüm
ABD ile İsrail arasında vize krizi
ABD ile İsrail arasında vize krizi
Antik Roma’dan Endülüs’e uzanan yolculuk: İspanya
Antik Roma’dan Endülüs’e uzanan yolculuk: İspanya
600 yıl sonra ilk patlama
600 yıl sonra ilk patlama
Ben Gvir’den Mescid-i Aksa’ya baskın
Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın
Kamçatka’da 7 büyüklüğünde yeni deprem
Kamçatka'da 7 büyüklüğünde yeni deprem
Suriye’de gergin saatler
Suriye'de gergin saatler
1962-2025: İkinci Küba krizi mi?
1962-2025: İkinci Küba krizi mi?
Ukrayna ordusundan Rus petrol tesislerine saldırı
Ukrayna ordusundan Rus petrol tesislerine saldırı
Endonezya’daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda patlama
Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama
Gazze’de açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 162’ye yükseldi
Gazze’de açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 162'ye yükseldi
CREW-11 mürettebatı uzay yolunda
CREW-11 mürettebatı uzay yolunda
Daha Fazla Video Göster