03 Ağustos 2025, Pazar
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ABD ile İsrail arasında vize krizi! Perde arkasında ne var? | ANALİZ
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in Hristiyan kuruluşlara yönelik vize sürecindeki engellemelerine tepkili. Hatta bu sorunun çözülmemesi halinde İsrailli ziyaretçilere yönelik ABD vizelerinde kısıtlamalar uygulanabileceği uyarısında bulunuyor. Peki bu vize meselesi, aslında Kudüs merkezli büyük bir güç çatışmasının sadece görünen yüzü mü? Bu kriz, İsrail-ABD evanjelik ittifakında kalıcı bir yarık açar mı? Detaylar analiz haberimizde...