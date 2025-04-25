ABD ile Çin ticaret savaşını görüştü mü?

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizlik sürüyor. Başkan Donald Trump, Çin ile görüştüklerini açıklarken, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise “Herhangi bir görüşme yapılmadı” dedi. Amerikan medyası ise Pekin’in bazı ABD ürünlerine uyguladığı yüzde 125’lik gümrük vergilerinden muafiyete gideceğini iddia etti. Gelişmeler iki ülke arasındaki ticaret savaşında yeni bir perdeyi aralayabilir.

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