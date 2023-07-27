27 Temmuz 2023, Perşembe
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ABD hükümetleri UFO’ları gizledi iddiası! “Gizemli cisimler” için ekip kuruldu
ABD Kongresi'nde "tanımlanamayan uçan cisim" yani UFO'LAR hakkında hükümetin yıllarca bilgi sakladığı iddia edildi. ABD'de basınındaki haberlere göre, ABD Kongresi'nde UFO'lara ilişkin düzenlenen oturumda daha önce ABD ordusunda görev almış 3 istihbarat yetkilisi tanık olarak ifade verdi.