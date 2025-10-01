ABD federal hükümet kapandı! ABD Kongresi bütçe krizi nedeniyle kapandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet, Kongre'deki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapandı. Beyaz Saray krizin sebebi olarak demokratları gösteriyor. Başkan Trump ise ücretsiz izne çıkarılacak 700 binden fazla kişinin önemli bir kısmının bir daha işe dönemeyeceği konusunda da tehditlerde bulundu. Küresel piyasalarda da tedirginlik hakim.

