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ABD Başkanı Trump’ın Grönland ısrarı sürüyor!

ABD Başkanı Trump’ın Grönland ısrarı sürüyor!

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 10:56
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki ısrarı sürüyor. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Trump ile Danimarka Başbakanı telefon görüşmesi yaptı. Gazeteye göre Trump görüşmede soğuk ve oldukça kabaydı. Trump yaptığı bir konuşmada ise ABD'nin topraklarını genişleteceği mesajını verdi.
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ABD Başkanı Trump’ın Grönland ısrarı sürüyor!
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