ABD Başkanı Trump’ın Grönland ısrarı sürüyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki ısrarı sürüyor. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Trump ile Danimarka Başbakanı telefon görüşmesi yaptı. Gazeteye göre Trump görüşmede soğuk ve oldukça kabaydı. Trump yaptığı bir konuşmada ise ABD'nin topraklarını genişleteceği mesajını verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN