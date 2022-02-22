ABD Başkanı Joe Biden Rusya'ya resti çekti! Yaptırımlarımız olacak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek, Rusya’ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu. Biden, "Rusya'nın iki büyük finans kuruluşu VEB ve askeri bankalarına yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın dış borçlarına da geniş yaptırımlar getiriyoruz. Bu da Rus hükümetinin Batılı finans kuruluşlarından artık para kazanamayacağı anlamına geliyor. Rusya artık ne Avrupa'da ne de ABD'de piyasadan borç ticaret yapamayacak" ifadesini kullandı.